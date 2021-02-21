Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Свыше 70 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 21 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 70 646 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США превысило 497 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 108 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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