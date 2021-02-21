Москва, , 17:00 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась — 2:0. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У москвичей голами отметились Ильзат Ахметов и Никола Влашич.

Ранее «Уфа» и «Урал» попросили перенести матч 1/8 финала Кубка России из-за погодных условий. Об этом проинформировал гендиректор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков.

Такая просьба продиктована тем, что 22 февраля, когда запланирован матч, температура воздуха в Уфе не поднимется выше — 20С.

«Уфа» и «Урал» направили письма с просьбой о том, чтобы этот матч перенесли на 3 марта.