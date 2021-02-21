Анкара, , 16:51 — REGNUM В Турции сотрудники специальных служб предотвратили 248 терактов за 2020 год. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 21 февраля министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«В прошлом году в Турции предотвращено 248 терактов, в том числе с участием смертников, — отметил министр. — С начала текущего года в стране предотвращен 21 теракт».

Сойлу добавил, что по подстрекательству из-за границы организуются в Турции около 55−60 процентов терактов.

Как передавало ИА REGNUM, 25 августа 2020 г. в Стамбуле задержали боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт.