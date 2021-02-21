Анкара, 21 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Турции сотрудники специальных служб предотвратили 248 терактов за 2020 год. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 21 февраля министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Voice of America Турецкие полицейские

«В прошлом году в Турции предотвращено 248 терактов, в том числе с участием смертников, — отметил министр. — С начала текущего года в стране предотвращен 21 теракт».

Сойлу добавил, что по подстрекательству из-за границы организуются в Турции около 55−60 процентов терактов.

Как передавало ИА REGNUM, 25 августа 2020 г. в Стамбуле задержали боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт.