Липецк, , 16:44 — REGNUM В Липецкой области 21 февраля подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 23 тыс. 861 положительный результат исследований.

За весь период наблюдения 20 тыс. 186 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 116 — за последние сутки. 418 человек скончались. Новых летальных случаев не подтверждёно за последние сутки.