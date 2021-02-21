Ереван, , 16:43 — REGNUM В Армении суд признал неправомерным арест полицией лидера оппозиционного движения «Вето» Нарека Маляна, сообщает 21 февраля агентство Sputnik.

«Суд признал неправомерным мое задержание. Полицейские задержали меня по несуществующему уголовному делу», — сказал сам Малян.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 февраля, в Армении полиция задержала лидера оппозиционного движения «Вето» Нарека Маляна. Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с запланированным митингом объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

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