Мурманск, , 16:37 — REGNUM Рыболовецкий траулер Polaris, на борту которого находятся десять человек, подал сигнал бедствия в Баренцевом море. Об этом 21 февраля сообщили «Интерфаксу» в морском координационно-спасательном центре.

По словам источника, ЧП произошло в 81 км от полуострова Рыбачий.

«Экипаж траулера … сообщил об отказе основного двигателя», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что к траулеру, который принадлежит компании Nord West float, направляется спасательное судно.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января в Чёрном море возле побережья Турции затонул российский сухогруз.

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