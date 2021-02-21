Вена, , 16:33 — REGNUM Созданная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» является надёжным и эффективным препаратом, как автомат Калашникова, заявил председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.

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«Спутник V» — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее», — цитирует его издание Kronen Zeitung.

По его словам, использование разных вирусных векторов в первом и втором компонентах вакцины увеличивает её эффективность.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

После публикации президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».

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