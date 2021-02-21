Курган, , 16:24 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 32 зарегистрировано в Кургане, сообщает 21 февраля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 80 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 21 февраля выявлено 17 192 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 190 человек, скончались 293 пациентов с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).