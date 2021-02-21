Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM В Ленинградской области за 20 февраля выявили 185 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 21 февраля в региональном оперштабе. Это на один случай больше, чем в предыдущие сутки. Плато по суточной заболеваемости сохраняется.

Динамика суточных заражений в Ленобласти Vk.com/minuscovid_lo

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Больше всего новых случаев зарегистрировано в городах Выборг (15), Гатчина (12), Всеволожск, Мурино, Луга (по 8 в каждом), Кириши (7).

В регионе пока сохраняется существенная суточная смертность: за сутки от ковида скончались 11 человек, это на два случая меньше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных, в Ленинградской области выявлено 34 903 случая заражения за время пандемии. Выздоровели 31 469 человек, в том числе 142 за последние сутки. От COVID-19 скончались в Ленобласти 583 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти продолжают сокращать количество ковидных коек