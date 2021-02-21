Тула, , 16:20 — REGNUM В Венёвском районе Тульской области произошло столкновение двух легковых автомобилей — «Шевроле Авео» и «Мицубиси Лансер». Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

ДТП произошло 21 февраля на 143 км автодороги М6 Каспий. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.

Сотрудники полиции, прибывшие на место трагедии, выясняют обстоятельства аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июня 2020 г. в Туле в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса получили травмы девять человек.

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