Вена, , 16:19 — REGNUM Европейскому союзу не стоит «рубить сук, на котором он сидит» в вопросе введения санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, 22 февраля главы МИД стран ЕС обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Австрия выступает за введение ограничительных мер, однако Вена против чрезмерной реакции.

Шалленберг считает, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надёжным — с юридической».

«В противном случае мы перерубим сук, на котором сидим», — сказал он, добавив, что Евросоюз не должен отказываться от диалога с Россией «там, где это возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз, вводя санкции против России, стремится не столько к ухудшению отношений, сколько пытается самоутвердиться. ЕС, отметил глава МИД РФ, пытается подражать США, присвоив себе статус исключительности.

Отметим, 9 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 22 февраля на уровне глав МИД стран ЕС будут обсуждаться новые санкции против России. Речь идёт о санкциях «за Навального».

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