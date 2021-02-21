Курск, , 16:17 — REGNUM В Курской области 21 февраля зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 735 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 433 пациента, в том числе 154 — за последние сутки. Скончались 433 человека.

Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.