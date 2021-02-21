Москва, , 16:09 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеовести» сообщил, что с 21 по 23 февраля Москва будет находиться под влиянием очередного южного циклона, который принесет сильный мороз и снегопад.