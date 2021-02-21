Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Главную роль в новом фильме режиссёра Ари Астера исполнит актёр Хоакин Феникс. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Новый фильм получит название Disappointment Blvd («Бульвар разочарования»). Финансированием и продюсированием проекта займётся кинокомпания А24. Ранее эта компания выпустила два предыдущих фильма Астера: «Реинкарнация» и «Солнцестояние».

Хоакин Феникс получил множество предложений после успеха фильма «Джокер» 2019 года, где он исполнил главную роль. Отмечается, что он согласился на съёмки в «Бульваре разочарования», так как оказался впечатлён сценарием фильма, а также давно хотел поработать с Астером.

Дата начала производства и другая информация о новом фильме не разглашаются. Отмечается, что в центре сюжета будет история «одного из самых успешных предпринимателей всех времён».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что Хоакин Феникс станет исполнителем главной роли в художественном фильме режиссёра Ридли Скотта по мотивам биографии французского императора Наполеона Бонапарта.

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