Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 996 новых носителей коронавирусной инфекции, что на 126 случаев меньше, чем сутками ранее. В ходе второй волны эпидемии суточное число новых случаев в регионе опустилось ниже тысячи впервые с 3 ноября 2020 года. В то же время смертность среди тех, кто ранее заболел COVID-19, остаётся достаточно высокой.

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За сутки в Петербурге констатировали 49 новых летальных исходов от ковида, что на три случая меньше, чем днём ранее. По суточной смертности Петербург ненамного отстаёт от Москвы.

Всего с начала пандемии в Северной столице лабораторно подтверждено 360 650 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 10 787 человек. Выздоровели 286 972 человека, в том числе 2350 выписаны за минувшие сутки.

За 20 февраля в Петербурге обследовали на коронавирус 22 941 человека.

Напомним, в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто 9273 койки. Из них на 20 февраля были свободны 4066 коек, что составляет 43,8%.

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