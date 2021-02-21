Петропавловск, Казахстан, , 15:58 — REGNUM В центре города Петропавловск в Казахстане в пятиэтажном общежитии взорвался бытовой газ, есть погибшие и пострадавшие. Об этом 21 февраля сообщает издание Sputnik.

ЧП произошло около 16:00 (13:00 мск) по адресу улица Интернациональная, 22, где был слышен громкий хлопок, а затем появились клубы дыма. По информации очевидцев в результате взрыва вибрацию ощутили жители соседних домов, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

На текущий момент пожар в здании не ликвидирован. Сотрудники ДЧС работают на месте ЧП. Пострадавших увозят на машинах скорой медицинской помощи.

По словам пресс-секретаря службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Амана Ауесханова по предварительной информации взорвался газ в кафе, которое пристроено к общежитию. Продолжается тушение пожара, устанавливается количество пострадавших.

«Всех жильцов общежития эвакуировали. Кроме того, вынесли животных, которые находились в ветеринарной клинике, расположенной на первом этаже общежития», — добавил Ауесханов.

Со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области журналисты издания сообщили о двух погибших и десяти пострадавших.