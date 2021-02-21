Курган, 21 февраля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Курганской области 21 — 25 января 2021 года установия аномально холодная погода. Об этом сообщает мэрия Кургана со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

В течении пяти дней ночные температуры воздуха будут доходить в Зауралье до минус 30 градусов по Цельсию.

Мэрия Кургана напоминает, что в период холодов важно соблюдать меры пожарной безопасности, ограничить использование личного транспорта и не отправляться в дальние поездки.