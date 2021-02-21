Калуга, , 16:57 — REGNUM XIV областные зимние сельские спортивные игры открылись 21 февраля в Калуге на площадке Центра спортивной подготовки «Анненки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Участники соревнований. Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

За победу в узкопрофессиональных и в спортивных состязаниях борются представители всех муниципальных районов и городов, а также студенты калужского филиала ведущего аграрного вуза страны — РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В программе турнира — троеборье дояров и механизаторов, лыжная эстафета, соревнования по конькобежному спорту, мини-футболу, шашкам, шахматам и перетягиванию каната, а также старты семейных команд. Отдельный зачёт — соревнование глав администраций районов.

В связи 650-летием Калуги на праздничном параде участники состязаний показали свои приветствия для областной столицы. Победа Ферзиковского и Износковского районов в творческом конкурсе принесла по 10 баллов в общекомандный зачёт.

«Вот уже в четырнадцатый раз подряд этот главный спортивный праздник собирает сотни жителей наших районов, выявляя самых лучших спортсменов и самых преданных болельщиков. Это свидетельствует о том, что у нас есть, кому продолжить и преумножить славные традиции сельского спортивного движения», — сказал министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

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