Кишинёв, , 15:31 — REGNUM Министерство здравоохранения и социальной защиты Молдавии приняло решение на 500 мест увеличить коечный фонд для больных COVID-19 в республиканских, районных и муниципальных медицинских учреждениях, сообщили 21 февраля в пресс-службе минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Данное решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в Молдавии за последние три недели, в частности, в связи с увеличением числа случаев тяжелого течения COVID-19, при котором пациентам необходима госпитализация.

В минздраве напомнили, что на текущий момент в медицинских учреждениях Молдавии находятся 3344 пациента больных COVID-19. Состояние 292 из них критическое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 49 пациентов.