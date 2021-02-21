Салехард, , 15:06 — REGNUM На Ямале отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19 для лиц, прибывающих в Новый Уренгой. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Разрешены молодежные и туристические мероприятия. Однако участники данных мероприятий обязаны предоставить справку об отсутствии COVID-19. Тест должен быть выполнен максимум за пять дней до приезда на Ямал.

Кроме того, разрешено проводить мероприятия в кафе и ресторанах, при заполняемости помещения не более 75% мест.