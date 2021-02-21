Самбор, Украина, , 15:31 — REGNUM Во Львовской области Украины три человека погибли в результате отравления угарным газом, сообщается 21 февраля в пресс-службе ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в частном доме в селе Сусолов Самобрского района области.

«Предварительно в результате отравления угарным газом погибли 3 человека», — говорится в сообщении. Информация о произошедшем поступила в ГСЧС 21 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кострома 12 и 14 февраля в результате отравления угарным газом погибли два человека.