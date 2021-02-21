Абу-Даби, 21 февраля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть иностранных государств хотели бы приобрести для своих вооруженных сил новейшие российские танки Т-14 «Армата». Об этом сегодня, 21 февраля, на выставке IDEX-2021 в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Петр Данилов ИА Красная Весна Танк «Армата»

Танк «Армата» был впервые представлен на зарубежной выставке вооружений. По словам Михеева, некоторые страны уже рассматривают Т-14 «Армата» какой основной боевой танк для своих вооруженных сил.

«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес», — рассказал он.

Михеев подчеркнул, что потенциальным покупателям важно продемонстрировать превосходство новой платформы над над уже существующими Т-80 и Т-90.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Т-14 «Армата» — это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.