Абу-Даби, , 14:45 — REGNUM Стабильные поставки новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся к 2022 году. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам разработчик этой боевой машины — генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, которое входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, находясь на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Танк «Армата» на параде Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Терликова, государственные испытания танка Т-14 «Армата» идут полным ходом — окончатся они в ближайшие год-два. Испытания танка — дело не быстрое.

«До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022-го мы выйдем на устойчивые серийные поставки», — рассказал генеральный конструктор.

Также Терликов рассказал, что к концу 2021 года госкорпорация «Росатом» сделает штатный боеприпас для «Арматы».

В целом «Уралвагонзавод» ведет консультации с Министерством обороны России по ряду вопросов, касающихся «Арматы». Это готовность армейской инфраструктуры к эксплуатации данных танков, подготовка операторов, проведение войсковых испытаний, вопросы снижения стоимости производства боевых машин.

Напомним, что Т-14 «Армата» — это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.