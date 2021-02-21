Киев, 21 февраля 2021, 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмущены событиям в Белоруссии, где по их словам продолжаются репрессии против журналистов. Об этом говорится в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства и министра культуры и информационной политики Украины, опубликованном 21 февраля пресс-службой министерства иностранных дел Украины.
Украинские политики не менее обеспокоены «деструктивной деятельностью» России. Российская Федерация по их мнению якобы полностью «узурпировала информационное пространство» соседней Белоруссии, «лишив» жителей республики права на свободный доступ к различным источникам информации.
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Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил лицензий три оппозиционных телеканала на Украине — NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Примечательно, что в случае с тремя украинскими телеканалами министр культуры Украины поддержал их закрытие, добавив, что указанные каналы — это по сути «иностранная пропагандистская машина».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске журналистки польского телеканала «Белсат» Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова были приговорены судом к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
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