Киев, , 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмущены событиям в Белоруссии, где по их словам продолжаются репрессии против журналистов. Об этом говорится в совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства и министра культуры и информационной политики Украины, опубликованном 21 февраля пресс-службой министерства иностранных дел Украины.

«Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы. Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ», — говорится в заявлении.

Украинские политики не менее обеспокоены «деструктивной деятельностью» России. Российская Федерация по их мнению якобы полностью «узурпировала информационное пространство» соседней Белоруссии, «лишив» жителей республики права на свободный доступ к различным источникам информации.

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Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил лицензий три оппозиционных телеканала на Украине — NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Примечательно, что в случае с тремя украинскими телеканалами министр культуры Украины поддержал их закрытие, добавив, что указанные каналы — это по сути «иностранная пропагандистская машина».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске журналистки польского телеканала «Белсат» Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова были приговорены судом к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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