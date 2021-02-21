Курган, , 14:39 — REGNUM В Кургане местные депутаты рассмотрят вопрос об увеличении стоимости сухого пайка для детей-инвалидов со 120 до 142 рублей в день. Законопроект о внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской думы от 19 августа 2020 года № 89 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях…» опубликован на сайте муниципалитета.

Кроме того, предлагается увеличить с 60 до 71 рубля частичную компенсацию стоимости питания учащихся из малоимущих семей с 5-го по 11-й классы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил чиновников о жёстких мерах к тем, у кого при организации детского питания «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Зауралья сравнил экономящих на питании детей с «несвежей сосиской»