Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS) запланированы на 25 февраля. Об этом сообщил менеджер программы SLS Джон Ханикатт на виртуальной пресс-конференции американского аэрокосмического агентства NASA.

Предстоящие испытания повторят программу тестов, проведённых 16 января 2021 года. Тогда работа четырёх двигателей RS-25 была внепланово прекращена через одну минуту после запуска. Планировалось, что двигатели проработают около восьми минут — столько же им предстоит работать и во время реальных запусков. После оценки результатов испытаний специалисты Boeing и NASA решили провести повторные тесты.

Компания Boeing разрабатывает ракету-носитель SLS по контракту NASA. Эта ракета является ключевым элементом американской программы «Артемида», предусматривающей возобновление пилотируемых полётов на Луну.

В NASA планировали, что первый испытательный запуск ракеты SLS состоится в октябре 2021 года. Заместитель главы NASA Том Уитмейер заявил, что эти сроки могут быть пересмотрены, однако запуск должен состояться до конца года.

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