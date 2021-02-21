Канберра, , 14:36 — REGNUM В финале Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джокавичу. Игра состоялась сегодня, 21 февраля.

Джокович играл уверено — он не отдал Медведеву ни одного сета и обыграл его со счетом7:5, 6:2, 6:2. Это уже девятая в карьере Джоковича победа на Australian Open. Финальный матч продолжался один час и 53 минуты.

Для Медведева, к сожалению, это уже второе поражение в финале турнира серии Большого шлема — в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.

Примечательно, что до финала Australian Open у Медведева была серия из 20 побед подряд, 12 из которых были над теннисистами первой десятки рейтинга.