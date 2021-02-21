Москва, , 14:10 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что нужно ввести ограничение веса для чиновников, да и вообще для всех граждан России. Об этом он сказал сегодня, 21 февраля, в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, слишком крупные чиновники — это лишние расходы для государства. Он вспомнил, что ещё в 2014 году предлагал установить норму веса для чиновников — не более 80 килограммов.

«Нужно какие-то лимиты устанавливать. Очень-очень крупный человек, толстый безмерно — это большие расходы государства. Я еще в 2014 году сказал: давайте установим (норму — ИА REGNUM) 80 килограммов. И чиновникам установим какую-то норму. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов, и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете?» — заявил Жириновский.

При этом он подчеркнул, что граждане, у которых нормальный вес и нормальное самочувствие, от государства недополучают.

Для профилактики ожирения Жириновский предлагает, чтобы государство давало гражданам настоятельные рекомендации по здоровому образу жизни.