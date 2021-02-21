Тайбэй, , 14:04 — REGNUM Крупнейший производитель электроники Тайваня Foxconn представил открытую программную и аппаратную платформу для электромобилей MIH. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Платформа MIH включает шасси, электронную архитектуру и систему поддержки автономного вождения. В Foxconn рассчитывают, что использование этой платформы позволит автопроизводителям сократить затраты и ускорить разработку новых моделей электромобилей.

Председатель совета директоров Foxconn Лю Янг Вэй отметил, что первые модели электромобилей на базе платформы MIH будут выпущены в конце 2021 года. Среди первых моделей на базе этой платформы будут электрический автобус и легковые пассажирские автомобили.

Лю Янг Вэй добавил, что руководство Foxconn рассчитывает, что к 2025 году на базе платформы MIH будет выпускаться каждый десятый электромобиль в мире. Он отметил, что с 2024 года ожидается резкий рост индустрии электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Foxconn подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайским производителем электромобилей Byton.

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