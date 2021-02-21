Луганск, , 14:10 — REGNUM О завершении первого и начала второго этапа вакцинации от SARS-CoV-2 в Луганской Народной Республике заявила заместитель главного врача по поликлинической работе луганской клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая, сообщает 21 февраля Луганский информационный центр.

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По словам специалиста во время первого этапа вакцинации не наблюдалось каких-либо «больших осложнений» и в целом он прошел успешно. Она уточнила, что не было зафиксировано случаев аллергической реакции, но были зарегистрированы случаи субфебрильного подъема температуры тела.

«Сегодня, 21 февраля, стартовал второй этап вакцинации против коронавируса», — добавила Кобыляцкая.

В первую очередь в рамках второго этапа вторым компонентом вакцины Sputnik V будут привиты сотрудники МЧС, а также медицинские работники. Она также добавила, что с утра прививку получили более 150 человек.

Напомним, в ЛНР вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Sputnik V стартовала 1 февраля.