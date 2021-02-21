Салехард, , 13:53 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 47 случаев.

Основные очаги заражения на 21 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой и Надымский район — по 8; Муравленко — 9; Пуровский район — 5; Ямальский район — 4.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 21 февраля 36 813 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 573 человека, 395 пациентов с COVID-19 скончались.