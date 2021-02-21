Калуга, , 13:58 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 123 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 февраля. Днём ранее, 20 февраля, в регионе было зарегистрировано 125 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 990 человек, 2066 человек находятся на лечении, 26 тыс. 677 человек выздоровели, 247 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (387), в Обнинске (190), Боровском (118) и Малоярославецком (111) районах.

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