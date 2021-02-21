Вена, , 13:38 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не следует вводить слишком жесткие санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Заявление Шалленберга цитирует газета Welt am Sonntag.

По словам Шалленберга, странам Евросоюза не следует слишком усердствовать с санкциями против России из-за Навального и его Фонда борьбы с коррупцией — «не нужно пилить сук на котором мы сидим» — пояснил свою мысль Шалленберг.

Санкционный список против России из-за Навального конечно придется составлять, отметил глава австрийского МИД, но к его составу нужно подойти очень очень взмешенно, чтобы не было никаких сомнений с юридической точки зрения.

В целом, Шалленберг отметил, что Москве и Брюсселю, конечно нужно налаживать диалог.

«В понедельник на заседании министров иностранных дел мы обсудим соразмерную реакцию на ситуацию с Навальным. Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушение прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство», — сказал глава МИД Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Запада твердят о том, что блогер Навальный якобы был отравлен в России и чуть ли не сотрудниками спецслужб. Однако никаких доказательств этому никто так и не представил, более того, до сих пор не понятно, а было ли само отравление (никаких подтвержденных следов яда в организме Навалного никто не нашел — есть лишь голословные заявления).