Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло дело о возможном нарушении компанией SpaceX условий лицензии на проведение космических запусков. Об этом сообщает портал Space.com.

Проверка FAA была инициирована после испытательного запуска прототипа разрабатываемого SpaceX корабля Starship. Проведённый 2 февраля запуск завершился неудачей — прототип корабля SN9 был уничтожен при попытке посадки на Землю. В управлении предположили, что испытания могли проводиться с нарушением условий лицензии.

Проведённая проверка показала, что неудачная посадка и взрыв прототипа SN9 не представляли опасности для жителей соседних районов — все обломки корабля остались в пределах испытательного полигона. Завершение проверки означает, что SpaceX может продолжить подготовку к испытательному запуску следующего прототипа корабля Starship SN10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в SpaceX объявили о внесении изменений в конструкцию Starship SN10 после неудачных испытаний двух предыдущих прототипов разрабатываемого корабля.

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