Ереван, , 13:39 — REGNUM В Армении за сутки выявили 168 носителей SARS-CoV-2, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 170 402 случая заражения коронавирусом. 161 994 инфицированных выздоровели (91 за сутки), 3164 умерли (пять человек за сутки).

На данный момент лечение получают 4443 инфицированных. В Армении с начала пандемии в целях диагностики провели 704 131 тестирование на SARS-CoV-2, 3334 из которых провели в минувшие сутки.

Дополнительно сообщается, что с начала пандемии в стране зарегистрировали 801 случай смерти пациентов, переболевших коронавирусом, но умерших из-за наличия иных заболеваний. Два подобных летальных исхода были зарегистрированы в минувшие сутки.