Тегеран, 21 февраля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден никак не поменял политику своей страны в отношении Исламской Республики Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

По словам Зарифа, Байден говорил, что политика его предшественника Дональда Трампа в отношении Ирана оказалась полностью провальной. Предполагалось, что политика США на иранском направлении изменится, но этого не произошло.

«Ничего не изменилось. Байден заявляет, что политика Трампа максимального давления оказалась политикой максимального провала. Однако они не поменяли свою политику. Проблема в том, что США пристрастились к санкциям», — сказал глава иранского МИД.

Он подчеркнул, что в Тегеране никому не нужны обещания — от США ждут действий. Поведение Вашингтона должна измениться, что то «беззаконие», которое творилось при Трампе, прекратилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при Трампе политика США на иранском направлении круто развернулась — Вашингтон вышел в одностороннем порядке из соглашения по атому и вернул режим санкций.