Москва, , 13:06 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» не оставил равнодушной телеведущую Ксению Собчак. Ей понравилась реализация проекта, подготовленного архитектором Алексом Битусом.

«Аэропорт Платов — это самый красивый аэропорт, который я видела. <…> Нереальный дизайн! Спроектировал его архитектор Алекс Битус, и это очень круто! Я в восхищении и изумлении! Хочется побольше такой архитектуры по всей стране. И русские дизайнеры и архитекторы умеют зажечь!» — написала Собчак.

ИА REGNUM напоминает, что аэропорт «Платов» был открыт 1 декабря 2017 года. Это первая воздушная гавань в России, построенная с нуля. Возведение началось в ноябре 2014 года неподалёку от станицы Грушевской в Аксайском районе — в 30 километрах от Ростова-на-Дону. Над проектом трудились немецкая проектная компания AssmannBeraten + Planen и лондонское архитектурное бюро Twelve Architects & Masterplanner. Площадь аэровокзала составляет 50 тыс. кв. метров.