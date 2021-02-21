Лондон, , 13:00 — REGNUM Компания Jaguar Land Rover перестанет выпускать под брендом Jaguar автомобили с бензиновыми двигателями к 2025 году. Об этом сообщает портал AutoExpress.

Новый генеральный директор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре представил планы по электрификации выпускаемых автомобилей на ближайшие десять лет. Он отметил, что в Land Rover рассчитывают, что к 2030 году электрическими двигателями будут оснащаться около 60% всех выпускаемых компанией автомобилей.

В рамках новой стратегии будет переосмыслен и бренд Jaguar. К 2025 году под этим брендом будут выпускаться только автомобили класса люкс с электрическими двигателями.

Боллоре добавил, что в следующие пять лет Land Rover представит шесть новых моделей электромобилей. Выход первой из этих моделей ожидается в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Jaguar представили планы по выпуску версии кроссовера J-Pace с электрическим двигателем.

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