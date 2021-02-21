Симферополь, , 13:00 — REGNUM Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооружённых Сил России проведут в марте два масштабных учения с десантированием и боевыми стрельбами. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ВДВ на сайте Минобороны РФ.

Первые — командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы — пройдут в середине марта на полигоне «Опук» в Крыму. Учениями будет руководить командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

В ходе учений будет проведено десантирование штурмового подразделения на незнакомую площадку с захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил соединения. Одновременно на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота высадятся десантно-штурмовые подразделения ВДВ, которые прикроют морское побережье от высадки вражеского десанта.

Вторые — полковые тактические учения гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы — в это же время пройдут на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области. Десантники под командованием полковника Евгения Тонких выполнят задачу по захвату и удержанию аэродрома условного противника.

Всего в учениях будет задействовано более трёх тысяч военнослужащих ВДВ и около 200 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области 19 февраля прошли первые в текущем году боевые стрельбы тяжёлых самоходных огнемётов «Солнцепёк» Западного военного округа (ЗВО).

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