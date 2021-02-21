Минск, , 13:00 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1322 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране выявили 278 312 носителей коронавируса. 268 530 из них выздоровели (1638 человек за сутки), 1912 — скончались (девять человек за сутки).

В республике за весь период пандемии провели 4 790 333 тестирования на SARS-CoV-2, 18 376 из которых были выполнены в прошлые сутки.