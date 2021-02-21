Москва, , 14:28 — REGNUM В честь Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО) в Москве пройдут свыше 300 мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Праздничная программа состоится в городе с 25 оп 27 февраля. В эти дни для москвичей организую встречи с представителями некоммерческой сферы, знакомство с социально ориентированными проектами и возможность присоединиться к ним.

«Полмиллиона человек работают в некоммерческих организациях Москвы. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах. Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн‑ и офлайн-форматах», — сказала Сергунина.

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