Тоджинский район, Тува, , 12:24 — REGNUM На территории Тувы в 08:37 утра 21 февраля зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг в Тоджинском районе.

Толчки ощущали в двух районах и в Кызыле. В столице интенсивность сотрясений составила 2,7 баллов.

«Оперативные группы из числа сотрудников пожарно-спасательных частей и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов. По оперативным данным ЕДДС районов разрушений и пострадавших нет», — отметили в управлении.