Донецк, , 12:23 — REGNUM В минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зарегистрировали 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Еще у восемнадцати человек клинико-эпидемиологически был диагностирован COVID-19.

С начала пандемии в Республике коронавирус был выявлен у 23 709 человек, 16 397 из них побороли инфекцию, 1994 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

По состоянию на 21 февраля на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений и амбулатории находятся 5318 человек.

За сутки в медицинские учреждения ДНР были госпитализированы 37 пациентов с диагнозом «пневмония». Всего в минувшие сутки было зарегистрировано 52 пациента с данным диагнозом. На данный момент на лечении находятся 915 пациентов с диагнозом «пневмония», 462 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки численность пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке увеличилась на девять человек.

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Напомним, в предыдущие сутки в ДНР выявили 191 случай инфицирования коронавирусом.