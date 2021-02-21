21 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Михаил Демурин, , 12:36 — REGNUM В своё время, когда начали восстанавливать храм Христа Спасителя, у меня было смешанное чувство на этот счёт. С одной стороны, Дворец Советов всё равно не построили, храм лучше бассейна… С другой, надо ли всегда восстанавливать то, что раньше сами разрушили? Не лучше ли оставить зияющую пустоту, чтобы люди понимали, что если рушишь, то рушишь навсегда? И чтобы в следующий раз такого не делали?

Михаил Козаков в роли Ф.Э. Дзержинского в кинофильмах «Синдикат 2», «Государственная граница», «20 декабря» (СССР, 1980-1981)

Храм Христа Спасителя, как известно, заново отстроили, он служит свою службу, соответствующую нынешнему положению РПЦ в государстве российском; другие церкви и монастыри отстраиваются, РПЦ всё более активно участвует в общественной и политической жизни страны. Но пусть каждый сам даст честный ответ на вопрос о том, оправдались ли надежды тех в нашем народе, кто верил в объединительную миссию РПЦ. На мой взгляд, не оправдались. Скорее, наоборот.

Казалось бы, где Храм Христа Спасителя и где — памятник Дзержинскому? А они рядом — в русской истории. Истории, которую вот уже который год разрывают в интересах классового реванша. Вчитайтесь в абзац из недавней статьи в «Литературной газете», посвящённой эвакуации Белой армии из Крыма: «…Чей бело-сине-красный флаг ныне веет над их родиной? Чьи георгиевские ленточки теребит сегодня ветер? И чей голос мы узнаём в волнующем зове «Прощания славянки»? И если живы честь, верность присяге, долгу, памяти отцов, этим мы обязаны им, рыцарям России». Вот так, оказывается: честь, верность присяге, долгу, памяти отцов — это не о тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Не о тех, кто создал к середине XX века на территории бывшей Российской Империи поистине великую державу, а о тех, кто развалил страну в феврале 1917-го и потом ещё впустую воевал за февралистские (или преданные тогда и генералитетом, и церковью монархические) идеи в течение трёх лет!

Сегодня Россия переживает времена нахрапистого антисоветского реванша. Его примеры на каждом шагу, всякий болеющий душой за правду о советской эпохе, за здоровую преемственность отечественной истории держит в уме десятки выплесков этого потока лжи. И тут вдруг — вернуть в центр Москвы памятник одному из главных коммунистов, Феликсу Дзержинскому! Неужели кто-то посчитал, что этот «каменный гость» сумеет вычистить в сегодняшнем смутном времени то, что Дзержинский сумел вычистить в смутном времени 1917−1926 годов? Неужели он поможет в месяцы наладить в промышленности и сельском хозяйстве то, что не налаживается годами? Может быть, он покарает всех коррупционеров, раскроет всех прямых и косвенных вражеских шпионов и агентов влияния? По-настоящему возьмётся за то, чтобы из нынешних детей сделать достойных граждан России? Более чем уверен, что дело тут не в этом, хотя уже одно обращение к его мыслям, которые можно найти в интернете, принесёт немалую пользу.

Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в парке Музеон (сс) Andreykor

У меня насчёт сюжета с памятником Дзержинскому есть несколько версий.

Первая сводится к тому, что Сергею Собянину нужен сильный политический ход, который существенно продвинул бы его в ряду возможных преемников Владимира Путина. Если это так, и если верно то, что Собянина поддерживает значительная часть силового блока, то памятник Дзержинскому на Лубянской площади будет восстановлен. Многие люди в Москве и по всей стране воспримут это положительно. Но и преувеличивать эффект такого решения не стоит: значительная часть наших сограждан прошли мощную антисоветскую накачку, а другим просто лень будет зайти в интернет и посмотреть там, кто такой Феликс Дзержинский. Художественные фильмы о нём по телевидению уже давно не показывают.

Есть, надо сказать, и абсолютные «лунатики» в этом плане. Один из них по данному поводу недавно написал в интернете: «Дзержинский был польским националистом, боролся против Российской Империи, а мы хотим Российскую Империю восстановить». Интересно, понимает ли он, сколько людей у нас в стране действительно хотят восстановить Российскую Империю в том виде, в котором она существовала до 1917 года, из какого социального слоя эти люди, зачем они хотят это сделать?

Вторая версия сводится к новой попытке дискредитации советского прошлого. По её логике, «победить» в опросе должен другой претендент на место в центре Лубянской площади: князь Александр Невский. Это, однако, было бы глупо и даже вызывающе — иметь в центре столицы светского по конституции и многоконфессионального по характеру государства ещё один памятник православному святому. Положительный заряд образа Александра Невского как правителя, который пошёл на поклон к Орде (читай Китаю), чтобы противостоять ливонцам (читай Западу), давно исчерпан. Сегодня вызовы, которые стоят перед нашей страной на международной арене, гораздо сложнее.

Николай Черкасов в роли Александра Невского Цитата из к/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР

При моём низком уровне доверия к действующей власти (во всяком случае, отдельным её представителям) не могу исключать и версии провокации. Возможно, имеет место попытка вновь вывести неразумных на улицы Москвы. Логика тут ясна: «Они (власть) действовали против сторонников Навального методами ЧК, а теперь вот хотят восстановить памятник её основателю». К этому тоже надо быть готовым.

Да простят меня мои соратники, но первое, самое искреннее желание, которое я испытываю в связи с темой пустоты, появившейся на Лубянской площади после сноса памятника Дзержинскому, — это именно сохранение этой тошнотворной пустоты. Пустоты, которая, будучи прикрыта, например, фонтаном, станет ещё более тошнотворной.

Пусть те мерзавцы, которые в августе 1991 года издевались над памятью о «железном Феликсе» и скульптурой великого Вучетича, и особенно те, кто спланировал это издевательство, а также те, кто испугался остановить его, всегда будут высвечены этой пустотой. А сама эта пустота пусть продолжает отражать нищету сегодняшней идеологии, которой, как нас пытаются убедить, вроде как бы в России и нет, но она есть: идеология золотого тельца и благодарности режиму, который позволяет этого тельца безбоязненно вскармливать. В этом смысле сегодняшней Москве, по-честному недостойной памятника Дзержинскому, больше подходит памятник Александру Второму, который ещё в 1860-е годы заложил алгоритм всех либеральных реформ в России: «освободить, чтобы ещё сильнее закабалить».

Пусть пустота Лубянской площади продолжает, как она делала все последние годы, высвечивать внутреннюю пустоту тех, кто сегодня, находясь уже долгие годы у власти в нашей стране, всё никак не может (начинаешь сомневаться, хочет ли) вывести её из провала 1990-х. Дзержинский и его соратники, напомню, сделали это за 10 лет.

Главное здание ФСБ на Лубянской площади © A.Savin, WikiCommons

Вот так бы и оставить всех этих «сторонников эволюции» лет на сорок в этой пустоте-пустыне. Но — уже не получается: будучи потревоженным, образ Дзержинского, бескорыстного защитника и строителя рабоче-крестьянской власти, уже начал раздвигать эту пустоту; его энергия мощно ворвалась в день сегодняшний, а сам он с ухмылкой смотрит на любые связанные с ним планы так называемых «политтехнологов».

Вспомните «железного Феликса», сравните его изваяние с любым из памятников российским монархам или политическим деятелям имперского периода, созданным в последние десятилетия! Как говорится, и близко ничего не стояло. А есть ли в новом революционном (вернее, контрреволюционном) времени хотя бы одна фигура, которую мог бы захотеть увековечить скульптор уровня Вучетича? Будете перебирать их в голове — не смейтесь. Хотя я и понимаю, что это будет смех сквозь слёзы.

Не стоит сетовать на то, что сегодняшняя Москва — это уже не Москва 1958 года, когда «железный Феликс» занял подобающее ему место, и что если не вся наша столица, то её центр — это пристанище нуворишей и тех, кто радуется возможности их обслуживать, то есть тех, с кем и боролся Дзержинский. Не стоит переживать, что с этой точки зрения на нынешней Лубянской площади памятник Дзержинскому будет смотреться чужеродно. Перенесёмся мысленно в 1918 год. Не смотрелся ли тогда, после победы рабоче-крестьянской революции, чужеродным в Петрограде памятник Петру I, построившему столицу империи буквально на костях сотен тысяч предков этих рабочих и крестьян? Наверное, смотрелся, но большевики не накинули ему петлю на шею! Тем более удивительно, что они не сделали этого с памятником Екатерине II, при которой крепостное рабство в России, память о котором была жива в их умах, достигло своих самых отвратительных черт. А памятник Николаю I, кроваво расправившемуся с участниками декабрьского 1825 года восстания, — почему он остался тогда невредимым? Сегодня нам рисуют варварский образ большевиков, а на поверку выходит, что они, включая Дзержинского, оказались гораздо более людьми культуры, чем те, кто ради своих политических амбиций толкнул москвичей на варварство в августе 1991 года.

Феликс Эдмундович Дзержинский

За это варварство надо просить прощения — и перед историей, и перед нашим городом. Пусть восстановление памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, пламенному борцу за коммунистическое обновление России, политику, создавшему в нашей стране новую эффективную разведку и контрразведку, народному комиссару путей сообщения, председателю Комиссии по борьбе с детской беспризорностью, председателю Высшего совета народного хозяйства СССР, станет хотя бы частичным исправлением того перестроечного безумия.