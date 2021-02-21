Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Прокуратура усомнилась в необходимости строительства многоквартирного жилого дома на территории парка «Дружба» на улице Капустина в Ростове-на-Дону. Надзорное ведомство обратилось с соответствующим заявлением в суд.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что департамент имущественно-земельных отношений областного центра заключил с предпринимателем договор аренды участка площадью около 2 тыс. кв. метров для строительства многоквартирного дома. Срок договора был рассчитан на пять лет. При этом на данному участке существуют места общего пользования: тротуар, пешеходные дорожки, деревья.

Прокуратура через суд признала договор недействительным и обязала бизнесмена вернуть участок земли муниципалитету.