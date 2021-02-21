Москва, , 12:03 — REGNUM Отработка парашютной системы и средств приземления нового российского космического корабля «Орёл» начнётся в 2021 году. Об этом свидетельствуют материалы ракетно-космической корпорации «Энергия», опубликованные на сайте госзакупок.

Отработка средств приземления пилотируемого модуля будет проводиться с помощью вертолётов Ми-26, с которых будут сбрасываться макеты возвращаемого аппарата. В РКК «Энергия» рассчитывают потратить на эти работы 262,5 млн рублей до февраля 2022 года.

Корабль «Орёл» призван заменить используемые в настоящее время российские космические корабли серии «Союз». Также эти корабли смогут использоваться для полётов к Луне.

Испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с кораблём «Орёл» запланирован декабрь 2023 года. Первый полёт нового корабля к Международной космической станции должен состояться в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе специалисты научно-производственного предприятия «Звезда» и центра «Кинетика» представили кресло «Чегет», разработанное для космического корабля «Орёл».

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин назвал главную цель космического корабля «Орёл»