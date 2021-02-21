Челябинск, , 12:00 — REGNUM В Челябинской области за 20 февраля обнаружили 229 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было подтверждено уже 50 669 случаев заражения. Выздоровели 43 072 пациента.

Больных COVID-19 на утро 21 февраля насчитывалось 5572. За сутки подтвердили смерть 11 граждан с коронавирусом, в том числе семеро умерли от COVID-19.