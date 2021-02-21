Волгоград, , 12:00 — REGNUM 206 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 21 февраля, что на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 202 пациента, скончались шесть человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждены 47 тыс. 988 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 45 тыс. 892 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 731 пациент.