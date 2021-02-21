Ростов-на-Дону, 21 февраля 2021, 11:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону сняли объявление о продаже торгового дома Яблокова, расположенного на улице Большой Садовой. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Объект появился на популярном сервисе и был оценён неизвестными в 360 млн рублей.
ИА REGNUM отмечает, что торговый дом был построен в 1898 году по проекту архитектора Евгения Гулина. Первый этаж дома арендовали торговые организации, на втором этаже располагался один из первых на Юге России электробиографов (кинотеатров) «Художественный».